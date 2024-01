VIDEO | Regno Unito e Irlanda travolti da tempesta Isha, 1 morto in Scozia: effetti sull’Italia

Il maltempo che sta sferzando il nord Europa potrebbe nel giro di poco tempo scendere più a sud del Continente

Una tempesta distruttiva ha travolto in queste ora la Gran Bretagna, lasciandosi dietro devastazione e 1 morto. Si chiama Isha, ed ha portato forti piogge e venti fino a 160 km/h. Più di 280 mila abitazioni e aziende in Irlanda e Irlanda del Nord sono rimaste al buio. In Scozia, a perdere la vita è un uomo di 84 anni dopo che la sua auto è stata colpita dalla caduta di un albero nei pressi di Edimburgo. Ma non solo. Secondo quanto scrive la Cnn, migliaia di passeggeri non sono riusciti a raggiungere la loro destinazione finale a causa di voli dirottati e cancellati.

Colpito tutto il Paese.

Gli esperti meteo di Met Office e i vertici dell’Energy Network Association sottolineano che “uno degli aspetti più inquietanti della tempesta è che ha colpito quasi tutto il Paese”, ad eccezione di una piccola area orientale. Anche oggi è rimasta in vigore l’allerta meteo rossa per i venti forti, soprattutto in Scozia, con segnalazioni di possibili inondazioni. Adesso, il timore è che gli effetti della violenta perturbarzione possano in breve tempo spostarsi più a sud del Continente Italia inclusa. Chiaramente, per saperne di più bisognerà attendere l’evolversi della situazione.