Vino nel biberon per errore: bimbo di 4 mesi in coma etilico

Una mamma per errore ha utilizzato il vino per diluire il latte in polvere: il piccolo è ricoverato in condizioni critiche

Incredibile quanto accaduto nelle scorse ore a Bari. Un bimbo di quattro mesi è ricoverato in rianimazione all’ospedale pediatrico Giovanni XXIIIl. La ragione? Il piccolo è finito in coma etilico, provocato dall’assunzione di vino: per un errore nella preparazione del biberon, la sostanza alcolica sarebbe stata usata per diluire il latte in polvere. La madre, accortasi dell’errore, lo ha portato al pronto soccorso di Brindisi dove è stato sottoposto a una lavanda gastrica prima di essere intubato e trasferito.

Le condizioni del piccolo sono in miglioramento

Il vino utilizzato per errore dalla donna, a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, per preparare il biberon era contenuto in una bottiglia di colore scuro. Le condizioni del piccolo sono fortunatamente in lieve miglioramento e nelle prossime ore potrebbe essere sciolta la prognosi.

