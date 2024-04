Violento scontro auto-scooter: due giovani gravissimi nel Palermitano

Grave incidente ieri a Cinisi: due giovani sono ricoverati in gravi condizioni dopo essersi scontrati con un'auto a bordo del loro motorino

Sono entrambi in prognosi riservata, in condizioni critiche, i due giovani rimasti feriti a seguito di un incidente stradale verificatosi ieri in pieno centro a Cinisi, nel Palermitano.

L’incidente a Cinisi



Il violento impatto ha avuto luogo lungo Corso Umberto I, quando lo scooter Honda Sh su cui viaggiavano i due – un 18enne e un 21enne – si è scontrato – per cause ancora in corso di accertamento – con il conducente di una Mercedes, un 60enne. Quest’ultimo è rimasto illeso, mentre per i due ragazzi è stata necessaria la corsa in ospedale. A seguito di intervento dei sanitari del 118, i due giovani sono stati portati all’ospedale Villa Sofia di Palermo in gravi condizioni. Rilievi e dinamica in mano alle Forze dell’Ordine intervenute.

