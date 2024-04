Incidente tra due mezzi sulla SS114: una persona ferita

Il blocco, che ha riguardato la direzione nord in località Priolo Gargallo (Siracusa), è stato risolto

A causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura, nella tarda mattinata di oggi la strada statale 114 “Orientale Sicula” è stata chiusa in maniera provvisoria. Il blocco, che ha riguardato la direzione nord in località Priolo Gargallo (Siracusa), è stato poi sospeso intorno alle 14.00. Adesso, la SS114 è stata riaperta alla circolazione su una sola corsia.

Incidente sulla SS14: una persona ferita

In prossimità del km 144,600 della SS114 (in direzione nord, Priolo Gargallo) un mezzo pesante e un’autovettura sono rimasti coinvolti in un tamponamento e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita.

SS114 momentaneamente chiusa dopo l’incidente

A causa dell’incidente tra l’autovettura e il mezzo pesante, la strada statale 114 “Orientale Sicula” è stata provvisoriamente chiusa. Questo blocco, che riguarda la carreggiata in direzione nord, in località Priolo Gargallo (Siracusa), è terminato intorno alle ore 14.00. In questo momento, la SS114 è stata riaperta alla circolazione su una sola corsia.