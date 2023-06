“Tu finisti”, urla e minacce all’ex al bar: scatta l’arresto nel Catanese

Malmenata di fronte ai testimoni: arrestato un 34enne a Belpasso. Ecco cosa è accaduto.

I carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato un 34enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di atti persecutori e lesioni personali: avrebbe commesso atti di violenza ai danni dell’ex compagna.

Ecco il resoconto dell’intervento dei militari dell’Arma.

Violenza contro l’ex compagna, un arresto a Belpasso

In serata, i carabinieri sono intervenuti in un bar di Belpasso, dove una donna, contattando la locale Caserma, ha chiesto l’intervento dei militari perché era stata aggredita dal suo ex compagno. Gli operatori hanno raggiunto prontamente l’indirizzo segnalato e hanno trovato la giovane ancora in forte stato di agitazione. Rassicurata dalla presenza dei carabinieri, la ragazza ha riferito che, poco prima, era stata aggredita fisicamente dall’ex compagno, il quale l’aveva prima raggiunta improvvisamente per strada chiedendole di seguirlo “per chiarire” e poi, a seguito del suo rifiuto, aveva inveito verbalmente nei suoi confronti e, infine, l’aveva percossa, strattonandola e tirandole i capelli.

I testimoni

Due testimoni, clienti del bar, sono stati identificati dagli operanti e hanno confermato la versione dei fatti della giovane, raccontando che, mentre stavano consumando un caffè seduti al tavolino, erano stati attirati dalle urla della giovane. Voltatisi, i due hanno notato che la ragazza veniva percossa da un uomo.

A quel punto i due cittadini sono intervenuti per evitare che la situazione degenerasse, ma solo quando i due hanno telefonato i carabinieri il giovane aggressore ha smesso di commettere atti di violenza contro l’ex dandosi alla fuga, non prima, però, di minacciarla un’ultima volta urlandole: “Tu finisti”.

La giovane vittima, ancora in stato di agitazione, ha mostrato ai carabinieri i lividi al braccio destro che le erano stati procurati dall’ex compagno e quest’ultimo, che si era nascosto nei paraggi, è tornato verso di lei minacciandola nuovamente e mimando anche con la mano il segno della croce.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che, dopo la convalida, ha disposto la sua sottoposizione agli arresti domiciliari.