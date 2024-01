Violenza in farmacia: salta la coda con il figlio disabile, 65enne preso a pugni finisce in ospedale

Spetterà ora alla vittima decidere se procedere con un'eventuale denuncia.

Il più classico degli alterchi che si possono verificare in qualsiasi posto dove bisognerebbe rispettare il turno, a Treviglio (BG) finisce in un’aggressione fisica. Capita che, in una farmacia del comune del bergamasco, un 65enne, chiamato dal farmacista senza prendere il numero perchè in compagnia del figlio disabile, abbia suscitato le proteste di un uomo. A riportarlo è il Corriere delle Sera, che specifica come dopo un accesso confronto a parole, si è presto passati a i fatti.

Incredulità

Dopo la discussione animata, il 65enne, mentre si dirigeva all’uscita è stato colpito ripetutamente dall’altro cliente, finendo per stramazzare per terra sotto lo sguardo incredulo e anche un terrorizzato dei farmacisti e delle altre persone nel negozio. I soccorsi sono stati immediati, mentre l’aggressore usciva dalla farmacia.

Denuncia in vista

Accompagnato al pronto soccorso di Treviglio per i forti colpi ricevuti alla testa l’uomo è rimasto in osservazione tutta la notte. Sul posto, per tentare di sedare la rissa anche la polizia, che, sentiti i testimoni, è poi riusciti ad identificare all’aggressore. Spetterà ora alla vittima decidere se procedere con un’eventuale denuncia.