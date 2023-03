La nave Grimaldi ferma al porto di Palermo, la Polizia indaga su presunto caso di violenza

La nave della Grimaldi Palermo-Cagliari, ferma nel porto del capoluogo siciliano da questa mattina, sarebbe stata teatro di un presunto caso di molestie sessuali.

Una nave della “Grimaldi Lines”, che sarebbe dovuta partire quest’oggi da Palermo in direzione Cagliari, è rimasta invece ancorata al porto del capoluogo siciliano.

L’imbarcazione di linea Europa Palace sarebbe dovuta salpare in mattinata così come previsto dai palinsesti, ma è rimasta ferma su disposizione delle autorità per delle indagini da svolgere a bordo da parte della polizia.

La squadra mobile ha subito avviato delle indagini in seguito a una denuncia presentata per un’ipotesi di reato avvenuto all’interno della nave e la sezione scientifica ha effettuato i rilievi del caso.

foto di repertorio