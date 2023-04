Corriere della droga in giro con l’auto, “sorpreso” con l’eroina nella biancheria intima

Il controllo a Vittoria (RG) e l'arresto: l'uomo era noto per i precedenti in materia di stupefacenti.

La Squadra Mobile e il personale del commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno arrestato un uomo per possesso e spaccio di eroina.

L’episodio si è verificato lo scorso venerdì 7 aprile nel centro del Ragusano.

Vittoria, un arresto per spaccio di eroina

Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio, gli agenti hanno notato un soggetto, conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti per droga, che viaggiava a bordo di un’auto proveniente dalla provincia di Caltanissetta. Ritenendo che l’uomo avere con sé degli stupefacenti, gli agenti lo hanno fermato per un controllo.

L’uomo, che fin da subito rivelava evidenti segni di nervosismo mostrandosi insofferente al controllo, è stato accompagnato negli Uffici del Commissariato di Vittoria e sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al mezzo su cui viaggiava.

Addosso all’uomo, tra la biancheria intima, gli agenti hanno trovato tre ovuli di eroina del peso complessivo di 33 grammi e una cospicua somma di denaro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio (come ammesso dallo stesso arrestato, sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm di turno).

Immagine di repertorio