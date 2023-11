Torna il volo Palermo-New York, dalla Sicilia agli USA in sole 9 ore e mezza

Torna disponibile il volo Palermo-New York grazie alla compagnia aerea Neos. Ecco quanto costa e cosa prevede il servizio.

Da Palermo a New York in meno di 10 ore, per la precisione 9 ore e mezza. Torna infatti il volo che collegherà il capoluogo siciliano con la Grande Mela grazie al volo della compagnia aerea italiana Neos che verrà operato con un Boeing 787.

Volo Palermo-New York, i dettagli

Già da oggi è possibile prenotare il biglietto per accomodarsi a bordo dell’aereo che partirà ogni domenica e martedì alle ore 11.25 dall’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi con destinazione aeroporto “JFK T1” di New York alle 14.50, ora locale.

Il volo di ritorno da New York a Palermo sarà invece in programma nei giorni di lunedì e sabato. Il primo aereo prenderà il volo nell’estate 2024 nella data di domenica 9 giugno.

Attualmente, la tariffa “economy promo” per un viaggiatore adulto prevede la vendita del posto standard alla cifra di 340 euro con bagaglio da 8 chili in cabina e pasto. Il ritorno, il 25 giugno, è fissato a un prezzo di 460 euro e prevede lo stesso servizio.