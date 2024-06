Whatsapp, ecco su quali telefoni non funzionerà più dall’1 luglio

L'app di messaggistica più utilizzata al mondo ha già smesso di funzionare su alcuni smartphone

I continui aggiornamenti della tecnologia hanno portato ad una scadenza importante per quanto riguarda la possibilità di utilizzare Whatsapp per coloro che possiedono degli smartphone di vecchia data. I modelli interessati sono iPhone, LG, Samsung, Alcatel e Xperia. A partire dall’1 luglio 2024 ci sarà una incompatibilità con l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo.

Già negli ultimi mesi sono stati diversi i telefoni su cui WhatsApp ha smesso di funzionare, e nuovi modelli di smartphone si aggiungono alla lista a partire dal 1° luglio.

Gli smartphone in cui Whatsapp non funzionerà più dall’1 luglio

Iphone

iPhone SE

iPhone5

L’iPhone 6

iPhone 6s Plus

Samsung

Galaxy S3 Mini

Galaxy X Cover 2

Galaxy Trend Lite

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus F6

Altri smartphone

Alcatel Go Flip 2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Sony Xperia M

Whatsapp, il motivo dell’incompatibilità

Il motivo dell’incompatibilità dei telefoni appena elencati con WhatsApp è molto semplice. L’ultimo aggiornamento ha comportato un aumento dei requisiti tecnici e di software, e i modelli di cui sopra non supportano le funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dell’app.

Per poter continuare a utilizzare WhatsApp è necessario comprare un nuovo smartphone compatibile con l’ultimo update o, in alternativa, è possibile optare per l’utilizzo di WhatsApp Web da qualsiasi browser (Chrome, Firefox, Opera, Edge, ecc) senza dover scaricare o installare nulla.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI