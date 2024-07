“Signor No” contro il Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Nessun contributo migliorativo”

Il Wwf ha scritto alla deputazione nazionale sollevando sull’opera dubbi di varia natura. Ecco la risposta dell'Ad della società Stretto di Messina.

ROMA – Dal Wwf un nuovo tentativo di mettere i bastoni tra le ruote all’iter per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Dalla società incaricata di realizzare l’opera, le ennesime rassicurazioni sul progetto e sui prossimi step che porteranno all’apertura dei primi cantieri.

Sul tema si è consumato ieri l’ennesimo scontro tra “Signor No” – questa volta è toccato agli ambientalisti del World wide fund for nature – e società Stretto di Messina Spa, con quest’ultima che ha risposto punto per punto a una nota inviata dal Wwf all’attenzione della deputazione nazionale.

WWF contro il Ponte sullo Stretto, il documento

All’interno del documento, gli ambientalisti hanno ribadito “la contrarietà alla proposta del Governo, inserita nel Decreto legge Infrastrutture, attualmente in fase di conversione in legge alla Camera, di procedere all’approvazione del Ponte sullo Stretto per parti separate consentendo così subito l’apertura dei cantieri”.

Il Wwf ha inviato inoltre una copia della relazione tecnica del professor Antonino Risitano, “con cui si documenta come nello stesso progetto esecutivo del Ponte sia esplicitamente espressa la raccomandazione di procedere preliminarmente con una serie ‘test di fatica’, soprattutto sulla tenuta dei cavi e degli appoggi nella fase di progettazione esecutiva. Nella sua relazione Risitano documenta anche come al momento questi test siano impossibili per la mancanza di macchinari idonei dato il dimensionamento delle parti che devono essere testate”.

L’associazione ha anche chiesto ai parlamentari di agire con coerenza e dare concretezza a quanto indicato dal progetto che si vorrebbe realizzare “e quindi di non autorizzare l’apertura di cantieri senza un progetto esecutivo che dimostri l’effettiva fattibilità dell’opera con i test strutturali che lo stesso progettista indica. In assenza di questa verifica preventiva di fattibilità, il rischio di cantieri aperti sine die è altissimo con conseguente peggioramento della vivibilità complessiva dei contesti territoriali interessati. Questo per non dire delle ripercussioni pesantissime sul piano dei costi dell’opera”.

Dal Wwf, infine, anche un riferimento al tema dei finanziamenti “visto che l’amministratore delegato della Stretto di Messina Spa, dottor Pietro Ciucci, ha recentemente dichiarato che l’Unione europea è disponibile a co-finanziare la parte ferroviaria dell’opera. Questa al momento non è infatti una certezza. La Commissaria ai trasporti dell’Unione europea Adina Valean il 7 luglio ha dichiarato: ‘Non conosciamo la decisione finale riguardo al Ponte sullo Stretto’ e in una risposta a un’interrogazione ha specificato che ‘senza conoscere l’esito degli studi preparatori non è possibile formulare ipotesi su un potenziale contributo dell’Unione europea alle attività di costruzione del ponte previsto, e quindi sui potenziali impatti sul bilancio complessivo’ aggiungendo che ‘la Commissione non è ancora a conoscenza di una decisione definitiva per il ponte, pertanto le mappe del regolamento Ten-T riveduto mostrano attualmente il progetto allo stadio di studio/idea’”.

Ciucci stronca le critiche

A rispondere punto su punto è stato proprio l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina, evidenziando come la progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto di Messina, sviluppata per fasi costruttive, sia “in linea con le best practice internazionali e, al contrario dei timori espressi dal Wwf, ha l’obiettivo di ottimizzare la costruzione dell’opera, contenendo tempi e costi”.

“Il Ponte – ha spiegato Ciucci – è un insieme di opere: le opere anticipate, le opere di accompagnamento ambientale, i raccordi a terra, oltre 40 km di strade e ferrovie, funzionali, percorribili e utili fin da subito alla popolazione. Ponte, torri e blocchi di ancoraggio saranno ovviamente un unico progetto. La fattibilità tecnica del progetto non è mai stata messa in discussione ed è comprovata da anni di ricerche e prove con il coinvolgimento di primari istituti scientifici e dei massimi esperti che hanno realizzato i maggiori ponti sospesi in tutto il mondo. Le risposte alle osservazioni del Mase, che sono in corso saranno trasmesse entro la scadenza del 12 settembre. Il progetto definitivo aggiornato dovrà essere approvato per legge dal Cipess e quindi soltanto successivamente prenderà avvio la Progettazione esecutiva”.

“Per quanto riguarda il tema dei tempi e modalità delle prove di fretting fatigue – ha aggiunto – ovvero fatica da ‘sfregamento’ cavi–selle, la nota del Wwf riprende il parere espresso unicamente dal professor Risitano, al quale la Stretto di Messina ha più volte dato risposta, precisando che le prove hanno una durata di alcuni mesi e si avvalgono di martinetti idraulici e strutture con dimensione massima di 20–25 metri ed è pertanto falso che non ci siano strumenti idonei per questi test”.

Il progetto per la parte ferroviaria

Ciucci ha poi aggiunto come non sia stata “la Stretto di Messina, come affermato dal Wwf, ad annunciare il finanziamento Ue per la progettazione esecutiva della parte ferroviaria dell’opera, ma la Commissione europea stessa il 17 luglio scorso. Peraltro, si ricorda che il 13 giugno 2024 il Consiglio europeo ha confermato l’intesa raggiunta con gli Stati membri che prevede, tra l’altro, il collegamento stabile nello Stretto di Messina, nell’ambito del corridoio ‘Scandinavo-Mediterraneo’. Tutto ciò conferma che è possibile l’ulteriore finanziamento dell’opera da parte dell’Ue, che è ovviamente correlato alle fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera nel rispetto delle normative europee”.

“La nota del Wwf – ha concluso Ciucci – sommando rilievi infondati di tipo ingegneristico, finanziario e procedurale, persegue l’obiettivo di impedire la realizzazione del Ponte piuttosto che dare eventuali contributi, anche critici, per migliorare la stessa”.