“Costi raddoppiati rispetto a 15 anni fa”: ecco quanto costerà il Ponte sullo Stretto

La stima del commissario liquidatore della società Stretto di Messina, Vincenzo Fortunato. I prossimi step.

Quanto costerà il Ponte sullo Stretto di Messina? Il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, dice “meno di un anno di reddito di cittadinanza”, cio+ meno di otto miliardi. Il progetto iniziale (di quindici anni fa) prevedeva un costo di 6 miliardi di euro. Ma oggi potrebbero essere quasi il doppio.

La cifra arriva dal convegno “Il Ponte sullo Stretto” in corso al Teatro Massimo di Palermo organizzato dalla Fondazione Sicilia e dalla Fondazione Magna Grecia. È stato il commissario liquidatore della società Stretto di Messina, Vincenzo Fortunato, a fornire la cifra.

Ponte sullo Stretto di Messina, quanto costerà realmente

“Nel 2008 quando la società è ripartita i costi erano quantificati in circa 6 miliardi, da allora a oggi sono passati quasi 15 anni ed è presumibile che questa cifra sia molto aumentata. Non credo di sbagliare di tanto dicendo che dovrebbe essere quasi il doppio, ma ovviamente la mia è una considerazione non tecnica”, ha spiegato Fortunato nel corso del suo intervento.

Altro tema è quello del finanziamento dell’opera. “Ci sarà una parte di autofinanziamento”, ha spiegato, nel 2008 era del 60%, oggi presumibilmente dovrà essere inferiore ma questo dipende molto dagli studi dei flussi, che sono in corso, e dai pedaggi. Immaginando che il pedaggio non superi quello che oggi è il costo dell’attraversamento con i traghetti, gli studi di Rfi e Trenitalia immaginano una finanziabilità intorno al 40%, la restante parte dovrà essere finanziata con contributi statali, comunitari e regionali. La politica deciderà”.

Nel frattempo il primo aprile terminerà il processo di liquidazione della società (per volere del decreto approvato dal Consiglio dei ministri) e inizierà un periodo di commissariamento della stessa guidata sempre da Fortunato nell’attesa del nuovo Cda che sarà composto da cinque persone. “Questo”, ha aggiunto Fortunato, “avrà un compito improbo: entro la fine di luglio del 2024 dovrà approvare il piano definitivo e poi servirà un nuovo contratto di programma, costituire il nuovo comitato tecnico scientifico e quindi un nuovo piano economico finanziario”.

Su chi dovrà realizzare il Ponte sullo Stretto sarà necessario aggiornare i contratti esistenti (con Webuild e Impregilo): “Le parti sono disponibili a rinegoziare – ha spiegato Fortunato – e sul piano giuridico non dovrebbero esserci problemi”. Diverso se si dovessero cambiare i soggetti in ballo “bisognerebbe fare nuove gare e si riaprirebbe il contenzioso”, ha concluso.