XXVII Maratona di Palermo tra competizione, solidarietà e prevenzione

Inizia la XXVII Maratona di Palermo. Una competizione importante. Al centro dell'evento solidarietà e prevenzione.

È partita stamattina alle ore 8,30 da piazza Ruggero Settimo, sotto una leggera pioggia che ha reso l’evento particolarmente suggestivo e potenzialmente “fortunato”, la maratona di Palermo (nella stessa piazza è previsto l’arrivo), per una manifestazione che quest’anno tocca le ventisette edizioni. Alla presente manifestazione, organizzata dall’ASD Media@, sono presenti circa 2000 atleti ai nastri di partenza suddivisi tra maratona e mezza. In 500 presenti alla maratona con la società più numerosa, la Palermo Running, che conta 57 atleti. Pugliese, l’atleta più anziana (71 anni) che correrà la maratona, senza dimenticare, novità assoluta, le staffette, in tutto, trenta, ognuna composta da quattro podisti che si divideranno equamente i 42,195 km. Trenta le nazioni rappresentate: a Palermo giunti podisti da una molteplicità di nazioni, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Lituania, Usa, Spagna, Serbia, Polonia, Ucraina, Ungheria, Danimarca, Svizzera, Svezia, Romania, Malta, Norvegia, Israele, Olanda, Argentina, Libano, Australia, Kenya, Marocco, solo per citare le più rappresentate. Le province più rappresentate dopo Palermo, sono quelle di Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Milano, Torino, Messina, Roma e Padova, la Sicilia la regione con più iscritti alla maratona di Palermo (quasi il 50% dei partecipanti).

Correndo tra storia e arte, la Maratona di Palermo si affaccia sul Teatro Massimo, la Palazzina Cinese, villa Niscemi, Palazzo dei Normanni, Quattro Canti, San Domenico, la Cattedrale, un tour che racconta delle bellezze di una Palermo invidiata dal mondo intero e stamattina ricoperta da una pioggerellina che sembra non aver in alcun modo scoraggiato gli impavidi corridori.

Sia al maschile che al femminile il parterre è targato Kenia, tra gli uomini presenti il vincente e il piazzato della scorsa edizione della Maratona di Palermo, rispettivamente KIPTOO FREDRICK KIPKOSGEI e KIURA DENIS MUGENDI. Tra le donne a prenotare il successo è JEPTANUI JACKLINE, prima alla recente Olioliva Run di Imperia sulla distanza dei 10 km e settima alla Maratonina Città di Arezzo.

“Voglia” di vincere o anche solo di partecipare, di competere con i concorrenti, ma anche di superare se stessi, desiderio di “sentirsi in forma”, come ben si evince dalla presenza di un tema fondante della maratona quale la salute e la prevenzione.

Infatti, all’interno dell’expo maratona (in programma a piazza Politeama venerdì e sabato scorsi e in questa stessa giornata di domenica), in particolare nella giornata di sabato 19 novembre, dalle 9 alle 14, è stato possibile usufruire di un camper dell’ASP di Palermo con operatori dell’azienda sanitaria impegnati nell’espletamento di attività di screening mammografico e di tumore del colon retto. L’iniziativa è stata aperta a donne (di età compresa tra i 50 e i 69 anni) e uomini (tra i 50 e i 69 anni) che hanno avuto accesso direttamente, senza alcuna necessità di prenotazione.

Un evento di sport, ma non soltanto

Un’attenzione alla salute e al sociale netta e assolutamente contraddistinta dalla presenza, alla tre giorni dell’expo, dell’associazione siciliana immunodeficienze primitive nata nel 2008 su iniziativa di un gruppo di genitori di bambini affetti da immunodeficienze primitive, che sostiene il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale civico di Palermo. Vicino alla maratona di Palermo anche i Lions Club Palermo Libertà, presenti all’expo con un loro stand e in questa stessa domenica di gara.

Infine, partecipano alla gara (su porzione ridotta di chilometri) le Pink Ambassador (palermitane) di Fondazione Umberto Veronesi, donne che hanno affrontato e superato un tumore femminile (seno, utero, ovaie) e si allenano regolarmente nell’ambito del Progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi, che a Palermo ha preso vita nel 2020.

I premi ragguardevoli e ambiti sono così contraddistinti: tutti gli atleti che concluderanno la propria gara, su qualunque distanza, riceveranno la medaglia della XXVII esima edizione. Semplice e lineare, la medaglia riporta sul fronte la scritta “Maratona di Palermo” e il numero in arabo dell’edizione, mentre, sul retro, data e lo storico main sponsor, Unicredit.

Premi ambiti e soddisfazioni internazionali, come quelle legate al fatto che la maratona di Palermo si fregia del patrocinio dell’Unesco: il riconoscimento (arrivato nel 2017) è strettamente legato alle bellezze d’arte che il percorso della maratona attraversa. Un tuffo nel percorso Unesco di Palermo, con lo slogan “Per correre l’arte”, che negli anni è diventato simbolo stesso della manifestazione del capoluogo siciliano, un luogo di festa e giubilo, nell’appello degli organizzatori ai cittadini palermitani: “domenica lasciate a casa l’auto e venite a trascorrere, con noi, una lunga mattinata all’aria aperta. C’è la maratona ed è festa per tutti”.

E allora non resta che incrociare le dita e osservare, con profonda stima e particolare sostegno sportivo e sociale, la gara fino alla fine, alla scoperta dei vincitori assoluti, nella consapevolezza dell’indissolubile unione tra sport rigenerante, solidarietà, salute e “voglia di farcela” o anche di “primeggiare”, al di là di ogni problematica, ostacolo o impedimento personale e sociale, paradigmaticamente rappresentati dai percorsi agonistici complessi di questa interessante, inedita e meteorologicamente imprevedibile maratona.