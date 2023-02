Zeffirelli: un francobollo dedicato al regista nel centenario della nascita

Un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le Eccellenze italiane dello spettacolo” è stato dedicato da Poste Italiane e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Franco Zeffirelli, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€, con una tiratura di 315mila esemplari. La vignetta riproduce, a sinistra, un ritratto di Franco Zeffirelli in primo piano su due bozzetti realizzati dallo stesso regista per alcune opere teatrali da lui dirette, rispettivamente la “Cavalleria Rusticana”, per il Teatro alla Scala di Milano del 1978, e un costume di “Antonio e Cleopatra”, per il Metropolitan Opera House di New York del 1966. In alto, a destra, è raffigurato un ciak cinematografico, a rappresentare i suoi capolavori realizzati per il cinema.

Il francobollo è stato presentato oggi a Firenze, giorno esatto del centenario della nascita del grande regista, negli spazi della Fondazione Zeffirelli, dove è stato effettuato l’annullo filatelico e dove è stata inaugurata anche la mostra filatelica “Franco Zeffirelli tra arte, fede e politica” a cura di Fabrizio Fabrini.