Ztl a Marsala, incontro tra Comune e cittadinanza

Nuovo vertice tra Amministrazione e cittadini per discutere della regolamentazione delle Zone a traffico limitato. Prevista nelle prossime settimane l’installazione delle videocamere

MARSALA (TP) – Nuovo incontro dell’Amministrazione comunale con la cittadinanza, che nel Complesso San Pietro ha incontrato operatori commerciali, rappresentanti di Collegi e Ordini professionali e semplici cittadini riguardo la regolamentazione della Ztl e l’avvio dei prossimi cantieri di lavoro che possono cambiare il volto della territorio.

“Ho sempre ritenuto importante il dialogo con la cittadinanza attiva – ha detto il sindaco Massimo Grillo – quale metodo per assumere decisioni che incidono nel tessuto sociale e produttivo del territorio. Una condivisione che, in definitiva, vuole valorizzare le singole aspettative in funzione collettiva, con positive ricadute per l’interesse generale di tutti gli attori coinvolti. Mi sembra che i cittadini abbiano finora apprezzato questo metodo ed è stato utile ascoltare le loro importanti segnalazioni”.

Il riferimento è non soltanto all’ultimo incontro ma anche al partecipatissimo appuntamento inaugurale dello scorso 9 marzo. In quell’occasione, si è svolta l’attività di informazione e ascolto sulla progettualità in cantiere che si avvale di fondi Pnrr, del Governo nazionale, dei ministeri Ambiente, Transizione ecologica e della Regione Siciliana (un investimento complessivo di quasi sessanta milioni di euro).

Un vertice cui ne sono seguiti altri due: quello sulla riqualificazione di Piazza Mameli e un altro sulla Pista ciclabile urbana. In entrambi i casi erano presenti cittadini e operatori commerciali direttamente interessati ai progetti, nonché rappresentanti di alcuni Ordini professionali. Presenti tecnici e alcuni consiglieri comunali, il sindaco Grillo e l’assessore Giacomo Tumbarello hanno ascolato, valutato alcune osservazioni, chiarito taluni punti.

Ultimo argomento in discussione la regolamentazione della zone a traffico limitato. Nelle prossime settimane, infatti, com’è già stato reso noto alla cittadinanza, si provvederà a installare le telecamere di videosorveglianza nelle Ztl e, pertanto, Amministrazione comunale e Comando della Polizia municipale svolgeranno questa propedeutica attività di informazione alla cittadinanza, con l’obiettivo di contemperare l’importanza del lavoro degli operatori commerciali con le esigenze di viabilità e sicurezza pedonale.