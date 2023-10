103 multe per essere transitato in ZTL: ex giocatore di Serie A finisce nei guai

Un ex calciatore di Serie A, adesso in Portogallo, ha subito oltre 100 multe per essere passato in auto nelle zone a traffico limitato

L’ex regista del Lecce, Morten Hjulmand, si è reso protagonista di un “record” abbastanza particolare sulle strade pugliesi. Il centrocampista danese, oggi allo Sporting Lisbona dopo aver lasciato la Serie A, ha subito circa 103 multe per essere entrato con la propria auto nelle zone a traffico limitato del centro storico salentino.

Hjulmand ha presentato e vinto già diversi ricorsi contro il Comune

A raccontare l’assurda vicenda è stato il Quotidiano di Puglia, che ha riferito anche di come Hjulmand abbia fatto e vinto i ricorsi avverso 23 sanzioni, con il Comune costretto a pagare anche le spese processuali

Sarà guerra di carte bollate tra il calciatore e il Comune: il Giudice di Pace, come detto in precedenza, ha annullato per difetto di notifica alcuni verbali ma i restanti 80 non sono stati pagati e i termini per il ricorso sono scaduti.