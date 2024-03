381 migranti sbarcati a Pozzallo, il sindaco: “Fenomeno strutturale”

Duecento dei migranti arrivati a Pozzallo alloggeranno nell’hotspot portuale, che così ne ospita 488 e il resto nella struttura della zona industriale retro portuale.

La notte scorsa sono sbarcati a Pozzallo 381 migranti, soccorsi dalla Guardia Costiera. Le operazioni di sbarco si sono concluse nelle prime ore dell’alba. I migranti, provenienti da Pakistan e Bangladesh, tutti uomini, sono in discrete condizioni dal punto di vista sanitario.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Duecento dei migranti arrivati a Pozzallo alloggeranno nell’hotspot portuale, che così ne ospita 488 e il resto nella struttura della zona industriale retro portuale.

Il sindaco di Pozzallo sui migranti: “Inizia la stagione degli sbarchi”

“Come era nelle previsioni e per effetto delle condizioni meteo-marine migliorate, inizia la stagione degli sbarchi che deve essere affrontata da tutti con grande impegno e serietà – afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna -. Purtroppo si ha la sensazione, ancora una volta, che ci si arrivi impreparati e senza uno straccio di politica in grado di affrontare un fenomeno non emergenziale, ma assolutamente strutturale. Un grande ringraziamento va alla prefettura di Ragusa, alle forze dell’ordine, al personale sanitario, alla Protezione civile e a tutte le organizzazioni umanitarie per lo straordinario impegno profuso”.