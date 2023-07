4 luglio, Independence Day: origini e riti della festa nazionale degli Stati Uniti

Commemora l'adozione della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America con cui le 13 colonie si distaccarono dal Regno di Gran Bretagna

Il giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti (in inglese Independence Day), noto anche come 4 luglio, è la festa nazionale degli Stati Uniti. Festa che commemora l’adozione della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America il 4 luglio 1776, con cui le 13 colonie – New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Georgia – si distaccarono dal Regno di Gran Bretagna.

Le rivolte ebbero inizio nel 1773, sotto la guida del generale George Washington, e trovarono un epilogo nel 1776, quando il Secondo Congresso Continentale votò per l’indipendenza dalla patria coloniale il 2 luglio 1776, sotto proposta di Richard Henry Lee.

“Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati…”, si legge nella Dichiarazione d’indipendenza.

I festeggiamenti vengono svolti solitamente attraverso fuochi d’artificio, parate, barbecue, picnic, concerti, partite di baseball e di basket, cerimonie e altri eventi pubblici/privati che celebrano la storia, il governo e le tradizioni degli Stati Uniti d’America. Ogni casa viene addobbata con decorazioni a stelle e strisce che simboleggiano gli Stati Uniti, e anche le persone indossano vestiti, costumi e makeup a tema.

A mezzogiorno in punto, nelle basi militari si svolge un saluto militare, chiamato Salute to the Union, in cui vengono sparati tanti colpi di cannone quanti sono gli stati che compongono gli Stati Uniti.