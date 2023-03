65enne parte per il Senegal e torna sposata a sua insaputa: “Pensavo fosse festa folkloristica”

Credeva di trovarsi al centro di una celebrazione popolare africana: in realtà però si stava tenendo il suo matrimonio

Una vicenda incredibile quella che ha visto protagonista, suo malgrado, una 65enne di Pavia.

La donna, infatti, era partita per una vacanza in Senegal, dove si è ritrovata all’interno di una festa a base di tamburi, musica, danze, abiti tradizionali, piatti tipici e tanta, tantissima gente.

Ciò che l’italiana non sapeva, però, è che la festa in realtà consisteva nel suo matrimonio.

La donna ha scoperto delle nozze soltanto al suo rientro in Italia: “Pensavo fosse una celebrazione folkloristica in moschea, senza valore legale”.

Il Tribunale ha sciolto il vincolo matrimoniale

Fortunatamente per la donna, però, ci ha pensato il Tribunale di Pavia a sciogliere quel vincolo, annullando il tutto per “incapacità naturale al momento della celebrazione”.

La donna, infatti, non era al corrente, come detto, di trovarsi al centro del suo “matrimonio”, bensì di una normale festa come tante altre.