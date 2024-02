A Siracusa fa tappa “Laboratorio Farnesina”

La città aretusea è tra i cinque centri italiani scelti dal Maeci per il proprio tour. Il sindaco Italia e l’assessore Granata: “Bella occasione per veicolare la cultura del nostro Paese”

SIRACUSA – Siracusa è tra le cinque città italiane prescelte per “Laboratorio Farnesina. Idee e voci per nuove strategie di promozione culturale all’estero”. Si tratta di una prestigiosa iniziativa realizzata dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), in collaborazione con il quotidiano economico “Il Sole 24 ore” e gli Istituti italiani di cultura all’estero.

Il tour di 5 tappe in Italia nasce per promuovere il ruolo e le opportunità degli 85 Istituti italiani di cultura all’estero. La prima tappa è stata Torino per l’area Nord-Ovest, la seconda L’Aquila per il centro, la terza Bergamo per il Nord-Est, la quarta Bari per il Sud-Est: la prossima e ultima tappa sarà Siracusa mercoledì 21 febbraio per l’area Sud-ovest e le isole.

Il programma della giornata, che si terrà all’Urban center, prevede una sessione mattutina, dalle 10 alle 13, nel corso della quale il Maeci si presenterà e lascerà spazio alle testimonianze di uno dei direttori degli Istituti italiani di Cultura all’estero e di partner sul territorio; durante la sessione pomeridiana, dalle 14.30 alle 17.30 si svolgeranno gli incontri one-to-one tra operatori e funzionari del Ministero per approfondire qualsiasi idea progettuale, proposta o domanda direttamente con i funzionari in un momento di confronto informale e orizzontale discutendo delle possibili possibilità di collaborazione al fine di ottenere, a conclusione dei lavori, schemi di accordi, proposte di format e progetti di cooperazione.

“Si tratta dell’ennesimo riconoscimento ad una città che emerge sempre più come luogo significativo per l’elaborazione di progetti culturali di respiro internazionale, progetti sostenuti dal Governo e da testate autorevolissime come Il Sole 24 ore”, dichiarano il primo cittadino, Francesco Italia, e l’assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata.

“Un grande onore quindi – aggiungono – oltre che un’opportunità per le istituzioni e le realtà culturali di Siracusa. Una grande responsabilità politica e organizzativa per la nostra Amministrazione”.

“Sarà una bella occasione per conoscere il funzionamento e le opportunità messe a disposizione dal Maeci per veicolare la cultura del nostro Paese attraverso la rete degli 86 Istituti italiani di cultura all’estero – concludono i due Amministratori -. L’obiettivo della giornata è avvicinare il Ministero agli operatori culturali del territorio, cercando nuove sinergie e contenuti per la programmazione di tutti gli Istituti italiani di cultura all’estero”.

Il Maeci vanta infatti moltissime collaborazioni con musei, collezioni nazionali, aziende e operatori che supportano il settore creativo, università e centri di ricerca, fondazioni, associazioni culturali, teatri, gallerie. Per partecipare alla sessione mattutina, entro mercoledì 14 febbraio, si dovrà inviare una mail a 24oreventi@immaginazioneventi.it; per partecipare alla sessione pomeridiana e presentare le proprie idee progettuali al team del Ministero, si invitano gli interessati a seguire le istruzioni indicate al link www.italiana.esteri.it/italiana/laboratorio-farnesina/.