A Vittoria il salone della Serricoltura mediterranea

Istituzioni, aziende, consorzi di tutela e associazioni di categoria a confronto sulla promozione dell’ortofrutta. Il sindaco Aiello: “Rilanciamo il Polo fieristico partendo dagli eventi di settore”

VITTORIA – La Sicilia ritorna a essere protagonista nella promozione dell’ortofrutta con una fiera settoriale, dedicata strettamente ai temi più importanti del comparto. Si tratta di un evento volto a promuovere la serricoltura e l’agroalimentare, cuore pulsante della fascia trasformata. New Greenexpò punta a diventare un momento di incontro tra aziende, consorzi di tutela, associazioni di categoria e organi istituzionali. La fiera è organizzata da Nuova Emaia Città in collaborazione con Food Innova e con il patrocinio del comune di Vittoria e della Regione Siciliana – Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

La fiera New Greenexpò a Vittoria dal 22 al 24 novembre

In conferenza stampa è stato presentato l’evento fieristico che si svolgerà presso il Polo Fieristico di Vittoria dal 22 al 24 novembre 2023. Presenti il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, l’Amministratore Unico di Vittoria Mercati, Carmelo Diquattro, il Delegato del sindaco per agricoltura e mercato, Alessandro Speranza, ed il General Manager di Food Innova, Rosario Sallemi. “Lo spirito di avventura e di creatività del territorio conosce il gusto di fare, di rompere gli schemi – ha detto il sindaco Aiello -. L’Emaia aveva bisogno di un cambiamento sanando le inefficienze delle gestioni traballanti che si sono susseguite negli ultimi anni. Con Nuova Emaia Città vogliamo rilanciare il Polo Fieristico iniziando dalle fiere di settore. Le manifestazioni agricole non possono più essere delle sagre ma eventi ben organizzati che trattano le peculiarità del territorio. L’agricoltura va promossa. A Vittoria è nata la serra mediterranea, qui abbiamo energia solare a costo zero, e visto che l’agricoltura non può sottrarsi alle sfide del prossimo futuro, da qui devono partire delle idee e delle soluzioni sulle innovazioni sostenibili. New Greenexpó, in soli due mesi, riuscirà a portare a Vittoria delle aziende multinazionali del settore agricolo e delle energie rinnovabili. La nostra ambizione è quella di diventare un punto di riferimento per la green economy”.

Vittoria capitale della serricoltura

“Il nostro intento è quello di rimettere al centro la città di Vittoria come capitale della serricoltura e del mondo ortofrutticolo – ha detto dal canto suo Diquattro -. Questa fiera rappresenta una delle nuove fiere che stiamo organizzando, nonostante le difficoltà e la crisi economica degli ultimi anni. Vogliamo valorizzare il Polo Fieristico attraverso l’organizzazione di eventi settoriali che vedono oltre all’attività espositiva, anche dei convegni e tavole rotonde. In tal senso le tematiche trattate a New Greenexpò saranno l’innovazione e digitalizzazione, strategie di crescita e sviluppo del settore, sostenibilità ambientale ed economica, modelli di distribuzione e nuovi trend di mercato”.

Previsti anche degli show cooking nel corso della tre giorni

Previsti anche degli show cooking nel corso della tre giorni, in cui protagonisti saranno i prodotti di punta del territorio e gli chef selezionati come ambasciatori della cucina e dei prodotti locali. “Due mesi di intensa attività lavorativa ci sono voluti per organizzare questo evento – ha aggiunto Speranza -. Abbiamo analizzato come il mondo fieristico sia cambiato negli ultimi anni, ormai tutto si concentra nel settoriale e da ciò è nato questo evento. Gli imprenditori del settore che investono sul territorio ci chiedono di essere informati ed aggiornati sulle nuove tecnologie e pensiamo che New Greenexpò possa aiutare il mondo agricolo ad avere una visione nuova dell’agricoltura”.

È prevista una mostra pomologica dedicata alle produzioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare del territorio. “Le aziende che parteciperanno avranno l’occasione di ampliare il proprio network, incontrando buyers e stakeholders, sia italiani che esteri – ha rivelato Sallemi -. Nel 2003, grazie al sindaco Aiello, iniziai ad organizzare eventi. Oggi mi trovo qui ad organizzare questa fiera settoriale, in pochissimo tempo. Si susseguiranno dodici momenti di aggregazione ed incontro tra i produttori”.

“La fiera sarà un momento di promozione delle aziende del territorio e dell’agroindustria italiana – conclude Sallemi -, con l’ausilio dell’aggregazione degli attori per rendere la filiera italiana più competitiva sulle maggiori piazze europee. Non vogliamo copiare le fiere nazionali ed internazionali ma abbiamo un grosso potenziale, infatti ci saranno circa 100 espositori e pensiamo che già dalla prossima edizione raddoppieremo le presenze”.