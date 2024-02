VIDEO | “Inferno” sulla A19, camion in fiamme blocca il traffico: autostrada chiusa, la situazione

Ecco cosa è successo nella notte vicino allo svincolo di Gerbini lungo la Palermo-Catania.

Autostrada A19 Palermo – Catania ancora chiusa dopo il pericoloso incendio che nelle scorse ore ha interessato un camion nei pressi dello svincolo di Gerbini.

A19 chiusa dopo incendio: la situazione

“Permane la chiusura dell’Autostrada A19 Palermo Catania in direzione Catania, a seguito delle operazioni di spegnimento del mezzo pesante che ha preso fuoco nei pressi dello svincolo di Gerbini. Il personale Anas è a lavoro da ieri sera in sinergia con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, per rimuovere il mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza sul tratto in modo da consentire la riapertura al traffico. Il traffico è deviato con segnalazioni in loco con uscita consigliata a Catenanuova”.

Questo è l’ultimo aggiornamento dell’Anas sulla viabilità lungo l’autostrada.

Le chiusure notturne

Non c’è pace per l’autostrada A19 in queste ore. Oltre alla chiusura per incendio, infatti, c’è quella notturna per consentire il transito di trasporti eccezionali finalizzati alla realizzazione del parco eolico “Santa Caterina – Zoida”. L’area interessata è quella tra gli svincoli di Buonfornello e Agglomerato industriale.

Le chiusure avranno luogo nella fascia oraria tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, nelle notti del mese di febbraio comprese tra giovedì 1 e venerdì 2, tra martedì 6 e mercoledì 7, tra venerdì 9 e sabato 10, tra giovedì 15 e venerdì 16, tra mercoledì 21 e giovedì 22, tra venerdì 23 e sabato 24. Il percorso alternativo alla A19 è costituito dalla strada statale 113 Settentrionale Sicula.

Immagine di repertorio