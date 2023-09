A19, pavimentazione svincolo Agira: chiuse rampe in direzione Catania

I percorsi alternativi avranno inizio dagli svincoli di Dittaino o Catenanuova con prosecuzione sulla strada statale 192

Da lunedì 11 a mercoledì 13 settembre, il Libero Consorzio comunale di Enna procederà, come richiesto ad Anas, alla pavimentazione delle rampe dello svincolo di Agira, di propria competenza. Per effetto di tali lavorazioni, dalle ore 6 alle ore 18 di lunedì 11 rimarranno chiuse le rampe della carreggiata in direzione Palermo, ovvero quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agira e quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Agira e diretti a Palermo.

Chiuse le due rampe in direzione Catania

Dalle ore 6 alle ore 18 di martedì 12 e mercoledì 13, invece, rimarranno chiuse le due rampe della carreggiata in direzione Catania, ovvero quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Palermo e diretti ad Agira e quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Agira e diretti a Catania. I percorsi alternativi avranno inizio dagli svincoli di Dittaino o Catenanuova con prosecuzione sulla strada statale 192.