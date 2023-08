Abitazioni, spese in aumento in Sicilia

La fotografia dell’Istat: incrementi altalenanti dal 2011, ma l’Isola resta sotto la media nazionale. Per affitti, manutenzione e utenze i costi delle case sono cresciuti di circa il 21%

PALERMO – La casa è un costo sempre maggiore per i siciliani, e incide in maniera importante sul bilancio familiare in un momento in cui sbarcare il lunario non è sempre facile.

Secondo i dati Istat relativi all’andamento della spesa media mensile per l’abitazione, che comprende utenze, affitti o mutui per acquisto ed eventuali manutenzioni, nel 2021 i siciliani hanno speso mediamente 258 euro al mese, con una incidenza sul reddito dell’11,9%. L’aumento negli ultimi anni è stato notevole: dal 2011 si è passati in maniera graduale dai 213 euro ai numeri attuali. Il valore massimo è stato toccato nel 2019, quando si è arrivati a 276 euro a famiglia, con una incidenza sul reddito mensile del 13,9%. Rispetto al 2011 l’incremento è del 21%.

Un aumento preoccupante, soprattutto se si pensa che a livello nazionale la media dei costi si è sostanzialmente mantenuta inalterata, registrando negli anni solo leggerissime oscillazioni in positivo o in negativo, passando in dieci anni da 324 a 320 euro. Fa ben sperare, invece, il dato relativo all’incidenza sulla spesa mensile, che si è mantenuto sostanzialmente stabile, passando, dal 2011 al 2021, dal 12,1% all’11,9%.

Con questi numeri, nel 2021 la regione si mantiene ben al di sotto della media nazionale, che arriva a 320 euro di spesa mensile, ma sale di poco in termini di incidenza, perché la penisola si ferma all’11,7%. Un dato che mostra come il reddito medio regionale sia evidentemente più basso rispetto a molti altri territori. A livello nazionale, il territorio in cui si spende di più è la provincia autonoma di Bolzano, con una spesa media di 409 euro, seguita dalla Lombardia, a 380 euro, e dal Piemonte, a 356 euro.

In termini di macroregioni, la spesa più alta riguarda il Nord-Ovest, in cui si spendono mediamente 369 euro al mese per l’abitazione, con una incidenza sul reddito del 12,3%. A seguire, il Nord-Est, con 339 euro, e una incidenza dell’11,2%; quindi il Centro, con valori che si attestano, rispettivamente, sui 316 euro e l’11,2%. Scendendo, il Sud, a 270 euro e 11,9%, e in ultimo le Isole, a 257 euro e una incidenza media dell’11,5%.

I costi variano molto in base anche alla collocazione della famiglia in ambiti più o meno urbanizzati. Vivere in centro in una area metropolitana costa mediamente 379 euro, mentre se ci si sposta in periferia si scende a 330 euro. La vita in un paesino costa nettamente meno, con una spesa media di 254 euro al mese, che aumenta via via che aumenta la dimensione della cittadina, fino ai 304 euro per i paesi tra i 10 e i 50 mila abitanti.

Gli aumenti sono facilmente spiegabili ma necessitano di soluzioni strutturali perché i problemi vengano risolti, e sicuramente non nel breve termine: da una parte l’aumento dei tassi di interesse per i mutui, sia i nuovi mutui che quelli a tasso variabile stipulati negli anni passati. Proprio questo andamento ha spinto molti ad evitare l’acquisto e rivolgersi al mercato degli affitti, che hanno visto, di conseguenza, un aumento dei prezzi graduale negli ultimi anni. Non si deve dimenticare, poi, l’aumento dei costi relativi alle utenze, soprattutto energetiche.

Gas ed elettricità, a causa della pandemia prima e la guerra in Ucraina dopo, hanno visto i prezzi schizzare verso l’alto.

L’aumento generalizzato dei prezzi ha inciso anche nei casi in cui è stato necessario ricorrere a tecnici per interventi di manutenzione più o meno importanti.