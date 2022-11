Aborto, Roccella: La legge 194 non è in discussione”

Lo ha dichiarato il ministro alle Pari opportunità Eugenia Roccella a margine dell’assemblea del Forum delle Famiglie in corso a Roma

“Nessuno ha mai detto di voler rimettere mano alla legge 194 e anche la presidente Meloni l’ha ridetto fin troppe volte. La 194 non è assolutamente in discussione». Lo ha dichiarato il ministro alle Pari opportunità Eugenia Roccella a margine dell’assemblea del Forum delle Famiglie in corso a Roma, rispondendo a una domanda sull’eventuale volontà di rivedere la legge che disciplina l’aborto in Italia.

Il ministro ha poi sottolineato che “l’aiuto alle madri in difficoltà non riguarda la questione della natalità. E’ una questione di giustizia nei confronti delle donne perchè i figli non sono solo un privilegio dei ricchi. Se una donna vuole un figlio ma, per motivi di bisogno, ricorre all’aborto, questa è una profonda ingiustizia”.

La famiglia tema centrale del governo

“La famiglia è un tema centralissimo per questo governo – ha poi sottolineato -. E’ in cima al programma di questa maggioranza. Abbiamo in questo momento una finanziaria molto urgente da approvare in cui il primo provvedimento per le famiglie è l’aiuto per le bollette. Ci saranno segnali di attenzione, la filosofia che vogliamo seguire è proprio valutare ogni provvedimento dal punto di vista dell’impatto sulle famiglie. Lo abbiamo fatto anche con il bonus 110, dove abbiamo inserito un piccolo quoziente familiare. Abbiamo in mente una correzione per l’assegno familiare in favore delle famiglie numerose che sono piuttosto maltrattate attualmente”.