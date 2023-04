Acate, investe gruppo di ciclisti con l’auto: due feriti, uno è grave

Indagini in corso per stabilire le cause dell'incidente

A prenderli in pieno, mentre in bici si stavano recando al lavoro, è stata una Renault station wagon guidata da uno straniero. I ciclisti stavano raggiungendo le serre dove sono impiegati. L’incidente, che ha causato tre feriti di cui uno grave (prognosi riservata all’ospedale Guzzardi di Vittoria), si è verificato intorno alle 7 di questa mattina ad Acate, lungo la strada provinciale che conduce a Marina di Acate, fra contrada Feudo arancio e la rotatoria Macconi.

La possibile causa

Si indaga sulle cause dell’incidente. Da una prima analisi l’automobilista sarebbe stato abbagliato dal sole così da non vedere il gruppo di ciclisti.