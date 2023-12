Accusa malore dopo maxi bolletta da 15mila euro, muore 88enne

La donna ha scoperto di dover pagare ad una azienda a cui faceva affidamento per il rifornimento idrico ben 15.339 euro

Non ce l’ha fatta Caterina Giovinazzo, l’88enne che aveva accusato un malore dopo aver scoperto di dover pagare una bolletta dell’acqua di oltre 15mila euro: la donna è morta la vigilia di Natale presso l’ospedale Borea di Sanremo, dove era ricoverata in condizioni gravissime. Ora, riporta Il Secolo XIX, i familiari dell’anziana non escludono di rivolgersi ad un legale per fare luce sulla vicenda.

I fatti

I fatti risalgono agli inizi di dicembre, quando la donna ha scoperto di dover pagare ad una azienda a cui faceva affidamento per il rifornimento idrico, ben 15.339 euro. Non solo, la sua banca aveva già autorizzato il pagamento di metà della somma richiesta; l’88enne si era dunque sentita male ed eta stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Erronea lettura del contatore

Poco dopo, i familiari, si erano rivolti all’azienda per avere la chiarimenti: la società ha ammesso, scusandosi, che si è trattato di un’erronea lettura del contatore. “La fattura era stata calcolata sulla base di una foto-lettura non corretta. Il reale consumo di Caterina Giovinazzo ammontava a soli 55 euro”, si legge su Il Secolo XIX. I funerali si terranno domani mattina presso la chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista a Camporosso.