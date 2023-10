Paura ad Aci Castello, donna precipita dalla scogliera: lunghe operazioni per il recupero

Serata movimentata ad Aci Castello, dove una donna è precipitata per diversi metri dalla scogliera che si sporge sul mare.

Una donna è precipitata, per cause ancora da accertare, dalla scogliera di Aci Castello, poco distante da Catania. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 ottobre.

Le operazioni di salvataggio

La malcapitata è rimasta ferita sugli scogli e per recuperarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118, dei carabinieri e di una motovedetta inviata dalla Capitaneria di Porto.

Le operazioni di salvataggio sono durante a lungo per riuscire a intercettare e mettere in salvo la donna. Per riuscire a portare in salvo la donna è stato necessario anche il supporto di un‘autoscala.

Maggiori dettagli su quanto accaduto nella serata di ieri ad Aci Castello potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.