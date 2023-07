Aci Sant’Antonio, scappa da cane che lo insegue e cade in un fossato: operaio finisce in ospedale

Un operaio ad Aci Sant'Antonio è caduto in un fossato per scappare da un cane: l'uomo ha riportato un trauma alla colonna vertrbrale

Disavventura per un operaio ad Aci Sant’Antonio.

L’uomo infatti è caduto questa mattina in un fosso in via Marchese di Casalotto mentre cercava di fuggire da un cane che lo stava inseguendo.

L’operaio è scivolato in una buca profonda 3 metri

L’operaio sarebbe scivolato in una buca profonda quasi 3 metri, riportando un trauma alla colonna vertebrale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Acireale per recuperare l’uomo e i sanitari del 118, che lo hanno poi trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.