Acireale, 18enne spaccia in piazza Duomo: arrestato

Arrestato ad Acireale un 18enne per detenzione ai fini di spaccio. I Carabinieri hanno fermato il ragazzo in piazza Duomo.

Arrestato un 18enne di origini tunisine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Acireale, nell’ambito della campagna “Natale sicuro”, hanno fermato il ragazzo nel corso di alcuni controlli in piazza Duomo. Il suo comportamento, infatti, è apparso sospetto: era seduto in un angolo attendendo che si avvicinassero diversi conducenti di auto e moto in transito. Il giovane, dopo una breve chiacchiera, tornava nella stessa posizione in attesa. I militari quindi hanno compreso la situazione e beccato il 18enne mentre era in corso una cessione di una dose di marijuana. Sono state recuperate e sequestrate altre 11 dosi della stessa tipologia di droga. L’acquirente, un 27enne del posto, essendo stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente è stato segnalato quale assuntore, alla Prefettura. Il 18enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.