Acireale, cane antidroga scopre nascondiglio droga: denunciato 50enne

All’interno dell’intercapedine sono state rinvenute alcune buste di plastica contenenti marijuana del peso di mezzo chilo

I poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, coadiuvati da unità cinofila antidroga della Questura di Catania, in osservanza alla normativa relativa agli stupefacenti, ha eseguito una perquisizione in località Mascali, presso l’abitazione di un 50enne pregiudicato.

L’intervento del cane antidroga Maui

Prima ancora di accedere all’interno dell’immobile, il cane antidroga Maui, giunto nei pressi di un piccolo scomparto ricavato nel muro, al cui interno sono installati i contatori dell’acqua, accanto al portone d’ingresso della palazzina, ha immediatamente fiutato la presenza di sostanza stupefacente puntando il nascondiglio. All’interno dell’intercapedine sono state rinvenute alcune buste di plastica contenenti presumibilmente stupefacente del tipo marijuana, per un peso lordo complessivo di poco superiore al mezzo chilo.

La perquisizione

A questo punto la perquisizione è proseguita all’interno dell’appartamento dove gli agenti hanno rinvenuto del materiale per il confezionamento dello stupefacente, una bilancia elettronica di precisione e una termosaldatrice per il confezionamento di alimenti sottovuoto. Al termine delle attività di rito, il 50enne è stato deferito per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.