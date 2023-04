Il Catania non si ferma, anche l’Acireale è battuto: decide una magia di Russotto

I rossazzurri superano 1-0 i granata nella gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie D – Girone I

Neppure l’obiettivo già raggiunto rallenta il Catania dalla sua marcia, ormai inarrestabile. I rossazzurri vincono 1-0 sul campo dell’Acireale e centrano il quattordicesimo successo consecutivo: è meno uno dal record di tutti i tempi in Serie D, detenuto dalla Sicula Leonzio di Ciccio Cozza a quota quindici. Decide un gran calcio di punizione di Andrea Russotto, che rompe l’equilibrio di una gara disputata in condizioni davvero particolari.

Teatro dell’assurdo

La partita si gioca al “Comunale” di Aci Sant’Antonio, impianto non adeguato ad ospitare gare del campionato di Serie D né tantomeno un match significativo come quello tra Acireale e Catania. Peraltro alla gara possono assistere soltanto i residenti nel comune di Acireale e quindi la tribuna è occupata dalla tifoseria granata: a rendere il tutto ancor più grottesco la presenza di un tifoso, in una delle abitazioni circostanti, che segue la gara con una bandiera rossazzurra in mano. Possibile che nel 2023 non sia possibile giocare una partita come Acireale-Catania in condizioni migliori?

Primo tempo: emozioni cercasi

Sul campo la gara stenta a decollare. Ferraro, a promozione ormai acquisita, apporta alcune modifiche all’undici titolare inserendo dall’inizio Pedicone, Palermo, Russotto, Jefferson e soprattutto Giovinco (big come Lodi e De Luca in tribuna). Il terreno di gioco però è stretto e neppure in grandi condizioni, circostanza questa che più volte in stagione non ha favorito le trame di gioco dei rossazzurri. Giovinco manovra in mezzo alle linee, Russotto ricerca la profondità e sulla destra si innesca spesso la catena formata da Rapisarda e Palermo, ma i granata chiudono gli spazi e allora il Catania non sfonda.

Russotto illumina

Nella ripresa, Ferraro inserisce qualche titolare in più, da Sarao e Chiarella a Somma. La differenza, soprattutto con l’ingresso del centravanti milanese si nota tutta. Al Catania però serve un episodio, una giocata da parte di uno dei suoi tanti elementi di qualità superiore. Tutto questo si materializza al 71’, quando Russotto calcia splendidamente, direttamente da calcio di punizione, trovando prima il palo e poi il fondo del sacco. Gol numero sette in campionato, come il suo numero di maglia. L’Acireale, in una situazione di classifica allarmante, ci prova alla disperata nel finale con qualche mischia, ma il Catania sembra ormai una macchina indirizzata, quasi per inerzia, ai tre punti. Promozione ottenuta, ma i rossazzurri non smettono di vincere.

ACIREALE-CATANIA 0-1

MARCATORI: Russotto 71’

ACIREALE (4-3-3): Giappone; Nicosia, Marino, Brugaletta, Migliorelli; Sbrissa, Limonelli, Joao Pedro (dal 73’ ; Di Domenicantonio (dal 65’ Savonarola), De Martino, Ghisleni. Allenatore: Ignoffo

CATANIA (4-3-1-2): Bethers; Rapisarda, Castellini (dal 63’ Somma), Lorenzini, Pedicone; Palermo (dal 61’ Chiarella), Rizzo, Vitale; Giovinco (dal 49’ Sarao); Russotto (dall’82’ Di Grazia), Jefferson (dal 70’ De Respinis). Allenatore: Ferraro.

Arbitro: D’Ambrosio Giordano