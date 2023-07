Acireale, cocaina nascosta nel muro: sequestrati 580 grammi

Sono in corso indagini al fine di identificare i soggetti riconducibili all’ingente quantitativo di droga sequestrato

La Polizia di Stato di Acireale ha rinvenuto e sequestrato un’ingente quantità di cocaina. Nel pomeriggio del 26 luglio, personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Acireale, nell’ambito di attività info-investigativa, interveniva in via Capizzi, dove notava un nutrito viavai di diversi giovani, nonostante che si trattasse di una via stretta, senza sbocco e praticamente impercorribile da autovetture.

I controlli della polizia

Tali dinamiche lasciavano propendere per la possibilità che in quei luoghi potesse essere in atto un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Giunti sul luogo, l’attenzione dei poliziotti operanti veniva richiamata da un muro a secco, lungo cica 200 metri e alto 2, nelle cui cavità era possibile occultare la droga.

Il sequestro della droga

Iniziava, così, un’attività di ricerca che durava ore, ma che alla fine veniva premiata: infatti, rimuovendo alcune pietre che componevano il muro, gli uomini del Commissariato di Acireale rivenivano circa g 580 di cocaina “in pietra”, nascosta in 2 punti diversi. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro a carico di ignoti e opportunamente repertato per i conseguenti accertamenti qualitativi e quantitativi della sostanza. Sono in corso indagini al fine di identificare i soggetti riconducibili all’ingente quantitativo di droga sequestrato.