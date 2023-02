Acireale, rapina a mano armata in farmacia: arrestato 46enne

La Polizia ha arrestato un uomo di 46 anni ad Acireale: aveva tentato di rapinare una farmacia in via Vittorio Emanuele II

Ieri sera, 24 febbraio 2023, la polizia del commissariato di Acireale ha arrestato un uomo di 46 anni per aver commesso una rapina pluriaggravata in una farmacia.

Intorno alle 19, la Squadra Investigativa e gli agenti in servizio di volante del commissariato di Acireale sono stati chiamati alla farmacia in via Vittorio Emanuele II, in seguito alla segnalazione al numero di emergenza 112 NUE, dove hanno appreso che un uomo armato di pistola aveva minacciato i cassieri e li aveva costretti ad aprire le casse, rubando tutto il denaro e poi fuggendo.

Dopo aver ricevuto una descrizione dell’uomo, che si è rivelato essere un pluripregiudicato di nome S.S. e che era stato visto poco prima dagli agenti, la Squadra Investigativa si è recata nella sua abitazione, dove lo ha sorpreso fuori di casa mentre stava per rientrare.

Rapinatore trovato in possesso di due pistole giocattolo

Dopo essere stato perquisito, il rapinatore è stato trovato in possesso di due pistole giocattolo senza il tappo rosso, rispettivamente una replica di una Beretta 92 FS semiautomatica e un revolver Colt Detective Special, circa 400 euro in contanti di diverso taglio, che aveva nella tasca insieme a due scontrini POS della farmacia appena rapinata.

A seguito di ciò, il rapinatore è stato associato al carcere Piazza Lanza di Catania, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Catania, per rispondere dell’accusa di rapina pluriaggravata.