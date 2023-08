Ad Avola inaugurato il porto di contrada Falaride

Al via l’operatività dell’importante struttura che fungerà da volano per le attività connesse alla pesca e al turismo del territorio realizzata grazie a un finanziamento Ue da un milione e mezzo di euro

AVOLA (SR) – Inaugurata una nuova importante infrastruttura che fungerà da volano per le attività connesse alla pesca ed al turismo. Si tratta del nuovo porto di contrada Falaride, sito nel territorio comunale di Avola.

All’inaugurazione del porto hanno preso parte il primo cittadino di Avola, Rossana Cannata, il comandante di MariSicilia, Ammiraglio Andrea Cottini, il Capitano Lo Presti, il luogotenente Bertolo della Marina Militare, il commissario D’Arrigo della Polizia di Stato, don Sultana che ha benedetto la struttura e i pescatori assieme alle loro famiglie, entusiasti del nuovo ricovero per le loro imbarcazioni.

Il porto di Falaride è stato realizzato in virtù di un finanziamento complessivo ammontante a 1.500.000,00 euro a fondo perduto. Di questi 1.200.000,00 euro provenienti dall’Unione Europea – Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca, ed altri 300.000,00 euro provenienti dal “Gac (Gruppo d’azione costiera) dei due mari”. Gli interventi hanno riguardato la sistemazione della viabilità di accesso, con impianti di illuminazione a led con parcheggio e pensiline fotovoltaiche; la realizzazione di colonnine acqua e luce; la demolizione e salpamento di parte del molo esistente; la realizzazione di un riparo per la pesca mediante l’utilizzo di un’infrastruttura costituita da cassoni galleggianti e protezione della stessa opera tramite una mantellata in massi.

L’Amministrazione comunale, inoltre, ha intercettato un nuovo finanziamento regionale ammontante a circa 100 mila euro che servirà per la prosecuzione e definizione di ulteriori dettagli quali la videosorveglianza e la sostenibilità ambientale. Verranno adottati tutti quegli accorgimenti che consentiranno di usufruire della risorsa mare attraverso dei meccanismi che consentono di rispettare l’ambiente.

“Oggi carichi di sentimento, emozione e grande orgoglio abbiamo inaugurato il Porticciolo di contrada Falaride, con la consegna di un’opera strategica di supporto logistico ai nostri pescatori – ha dichiarato il sindaco Cannata – . Un punto di approdo e di riparo barche sicuro e un’area totalmente riqualificata con una nuova viabilità, protagonisti anche di un nuovo finanziamento regionale con la prosecuzione e definizione di ulteriori dettagli”.

“Un sogno infrastrutturale per lo splendido territorio Avolese a cui finalmente si potrà accedere anche da questa nuova ‘location’ a mare – ha aggiunto il primo cittadino – . Il mare, la pesca, il turismo e tutte le attività legate a questo settore protagonisti di un percorso amministrativo che continuiamo con impegno quotidiano a valorizzare”.

“Infine mi preme evidenziare che con questa infrastruttura riqualifichiamo le nostre contrade – ha concluso Rossana Cannata – . Un progetto importante che ci ha consentito di migliorare la viabilità di questa parte del nostro territorio e di dare maggiore decoro”. Oltre al consueto lavoro dei pescatori, la nuova struttura fungerà da incentivo per realizzare nuove attività dalla forte attrattiva turistica quali la pesca-turismo e l’itti-turismo.

Luigi Solarino