Addio a “Rombo di tuono”: Gigi Riva muore a 79 anni

L'ex giocatore della Nazionale che regalò lo storico scudetto al Cagliari colpito ieri da un infarto

Era ricoverato da ieri, domenica 21 gennaio 2024 all’ospedale Brotzu di Cagliari causa infarto che lo aveva colto mentre si trovava a casa. Oggi la triste notizia: Gigi Riva, mito assoluto del calcio italiano, atleta modello capace di fare sognare generazioni di tifosi è morto all’età di 79 anni.

In attesa di essere operato

In un primo momento, quelle che erano sembrate condizioni non preoccupanti, nella giornata di oggi sono precipitate. Sembra che l’ex calciatore che regalò lo storico scudetto al Cagliari (’69-’70) divenendone in seguito dirigente, e che scrisse pagine indimenticabile nella Nazionale italiana, aspettasse di essere operato al cuore.

Bollettino medico incoraggiante

Nel pomeriggio era stato diramato un bollettino medico. Si leggeva: «Il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili. Attualmente è sotto sorveglianza del personale sanitario e accudito dai famigliari. Nei prossimi giorni si proseguirà con gli accertamenti clinici del caso».