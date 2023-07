Adrano, furti con tecnica della “spaccata”: 8 arresti

Le indagini hanno preso avvio dal furto del 20 gennaio a un negozio di abbigliamento per bambini nel centro

La polizia di Adrano, nel Catanese, e la squadra mobile del capoluogo etneo hanno eseguito un’ordinanza cautelare per del gip nei confronti sette indagati e gli arresti domiciliari per l’ottavo. Sono stati infatti sei gli assalti compiuti con la tecnica della ‘spaccata’, cinque dei quali andati a segno, e tre furti, in due scuole e nell’ex pretura di Adrano, dal 1 marzo al 6 aprile scorsi, da otto presunti appartenenti a una banda sgominata dalla polizia accusati di furto.

Le indagini

Le indagini hanno preso avvio dal furto con ‘spaccata’ del 20 gennaio a un negozio di abbigliamento per bambini nel centro di Adrano, che non è contestato nel provvedimento che tratta invece altri cinque episodi analoghi e uno tentato. Gli assalti con spaccata trattati dall’ordinanza sono il furto del 1 marzo a una profumeria di Bronte, quello a uno studio fotografico di Adrano, il 31 marzo a un negozio di Pedara, il furto avvenuto la notte del 4 aprile in danno di un esercizio di ristorazione ambulante sito in piazza Sant’Agostino di Adrano; il furto avvenuto la notte del 5 aprile ai danni di un negozio di telefonia ubicato in via Garibaldi ad Adrano; il tentato furto avvenuto la notte del 6 aprile ai danni di una rivendita di telefonini ubicata nel comune di Scordia.