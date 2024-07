Adrano, minaccia i vicini con un fucile e si barrica: disarmato e arrestato

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno arrestato un 72enne che ha minacciato i vicini di casa.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno arrestato un 72enne che ha minacciato i vicini di casa con un fucile ad aria compressa e si è barricato all’interno della sua dimora continuando a minacciare gli agenti intervenuti per sedare gli animi. I residenti hanno chiesto l’aiuto delle autorità. Il signore ha visto la volante e si è chiuso in casa, un garage fatiscente. Il soggetto ha urlato a tutti di andar via altrimenti avrebbe sparato. La Polizia ha cercato l’interazione con l’uomo che invece ha proseguito a inveire.

Dall’irruzione all’arresto

I presenti, con la collaborazione della municipale, sono stati allontanati per ragioni di sicurezza. Gli agenti hanno fatto irruzione nel locale, poco illuminato, forzando la porta d’ingresso. L’anziano ha puntato l’arma contro di loro a distanza particolarmente ravvicinata e, a seguito di una breve colluttazione, due poliziotti lo hanno disarmato. A quel punto è stato bloccato e ammanettato. Le autorità hanno riportato alcune contusioni. L’arma è stata sequestrata e si è accertato se fosse illegalmente modificata. Dai controlli effettuati negli uffici del Commissariato il 72enne è risultato già segnalato in passato ai servizi sociali. Il giudice ha convalidato l’arresto però considerando le precarie condizioni mentali ha disposto la remissione in libertà in attesa del processo. Tuttavia è stato sollecitato l’intervento del Dipartimento di Salute Mentale locale a tutela dell’anziano.