Eurofighter, cosa è successo al caccia precipitato vicino Trapani

A precipitare è stato un caccia Eurofighter Typhoon appartenente al 37° Stormo. Ecco le caratteristiche dell'aereo militare più avanzato in Europa nel combattimento aereo

Un aereo militare è precipitato mentre era in fase di rientro alla base dell’Aeronautica di Trapani Birgi. Il pilota attualmente è disperso. Via radio ha segnalato alla torre di controllo l’avaria, mentre stava sorvolando la città di Marsala.

L’incidente è avvenuto nella prima serata, mentre il velivolo era prossimo ad atterrare.

Eurofighter precipitato vicino Trapani: le caratteristiche del caccia dell’Aeronautica

E’ un caccia di ultima generazione, nomenclatura aeronautica F-2000A, l’AEREO Eurofighter del 37esimo Stormo dell’Aeronautica militare precipitato nel Trapanese.

L’aereo più avanzato in Europa per il combattimento aereo

Come si legge sul sito della Forza Armata, si tratta del più avanzato aereo da combattimento sviluppato in Europa e l’inserimento di questi velivoli nel servizio d’allarme nazionale, garantito dai reparti dell’Aeronautica Militare per la Difesa Aerea 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, permette di fornire una maggiore capacità a quel complesso dispositivo che, in pochi minuti, assicura il decollo dei caccia per intercettare e identificare qualunque traccia aerea sospetta rilevata dai radar.

Il 37esimo Stormo è uno dei reparti dell’Aeronautica Militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello spazio AEREO nazionale grazie a un sistema di radar, velivoli e sistemi missilistici, integrato sin dal tempo di pace con quelli degli altri paesi appartenenti alla Nato.