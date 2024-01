VIDEO | Aereo tenta l’atterraggio ma “rimbalza” sulla pista: le incredibili immagini

Nonostante vari tentativi Ii piloti hanno optato per il dirottamento in un altro aeroporto dove l'atterraggio è avvenuto in sicurezza

Aereo tenta l’atterraggio ma rimbalza sulla pista. Le incredibili immagini arrivano dal Portogallo: un aereo della Sas, Scandinavian Airlines, in arrivo da Stoccolma all’isola di Madeira, costretto a cambiare rotta per un guasto al motore, non è riuscito a toccare terra nonostante i tentativi del pilota.

Il dirottamento in un altro scalo

Nel video, diventato subito virale, si vede il volo commerciale SK2901 rimbalzare sulla pista dell’aeroporto di Funchal a causa di un forte downdraft, una corrente fredda che si estende orizzontalmente e non facilita l’atterraggio degli aerei. Nonostante vari tentativi, i piloti hanno optato per il dirottamento all’aeroporto di Las Palmas (Gran Canaria) dove l’atterraggio è avvenuto in sicurezza.

