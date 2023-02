Aeroitalia aviolinea, la storia della compagnia aerea che collegherà la Sicilia a Milano e Roma

La nuova compagnia aerea Aeroitalia aviolinea collegherà Palermo e Catania a Milano/Bergamo e Roma/Fiumicino: ecco la sua storia

Dal prossimo 27 marzo 2023 Aeroitalia Aviolinea collegherà Palermo e Catania con Milano/Bergamo e Roma/Fiumicino.

L’annuncio è stato dato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò ,del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’amministratore delegato della società Gaetano Francesco Intrieri.

L’obiettivo principe della compagnia aerea, come illustrato dallo stesso ad, sarà quello di calmierare i prezzi dei voli da e per la Sicilia in modo tale da contrastare quell’aumento vertiginoso che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane.

Ma chi è e cosa rappresenta Aeroitalia? Scopriamolo insieme.

La storia di Aeroitalia: dalla fondazione alla “Mission”

Il 2022 è l’anno in cui viene alla luce “Aeroitalia”, fondata dagli investitori German Efromovich (Non-executive Chairman) e Marc Bourgade (Executive Chairman). A capitale interamente

privato, la compagnia come scritto poc’anzi è guidata dall’amministratore delegato Gaetano Francesco Intrieri e da Ugo Calvosa (Executive Vice-President Operation).

Qual è la mission dell’azienda? Semplice e allo stesso tempo ambiziosa: soddisfare una domanda di trasporto aereo che si adegui alle mutate necessità del mercato, sviluppando un prodotto competitivo nel settore aviazione.

Aeroitalia, che ha iniziato la avviato la propria attività lo scorso 9 luglio 2022 realizzando voli charter, opera oggi su destinazioni italiane ed europee e ha deciso di investire anche sul mercato siciliano collegando i principali scali dell’Isola con Roma-Fiumicino e Milano-Bergamo, oltre ad effettuare alcuni collegamenti stagionali con Forlì.

La flotta di Aeroitalia: tutti gli aerei della compagnia

La flotta di cui è dotata la compagnia Aeroitalia Aviolinea è piuttosto variegata, essendo composta da: 5 aerei Boeing B-737/800 da 189 posti, già iscritti nel Coa (Certificato di operatore aereo), 1 Boeing B- 737/800 da 189 posti (Hello Jet), 1 Boeing B-737/700 da 149 posti (Hello Jet), 1 ATR 72 da 68 posti (Air Connect)