Aeroporto di Catania, proseguono i lavori al Terminal A: il video

Proseguono senza sosta i lavori di bonifica del Terminal A dell’aeroporto di Catania e quelli per la realizzazione del “piccolo terminal” allestito da parte del personale logistico dell’Aeronautica Militare e che, una volta completato, consentirà di operare 14 voli ogni ora da e per Catania. Per il terminal A la consegna è prevista tra l’1 e il 2 agosto.

Aeroporto di Catania, il piccolo terminal

Qui di seguito le prime immagini del “piccolo terminal” allestito all’aeroporto di Catania da parte del personale logistico dell’Aeronautica Militare per far fronte all’emergenza scaturita dall’incendio del 16 luglio scorso. Sono arrivati i radiogeni che hanno permesso di allestire desk check in e controlli. La struttura è stata quindi quasi completata e dovrebbe entrare in funzione domani.