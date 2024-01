Aeroporto Catania, tenta di salire a bordo con tirapugni: denunciato

L'arma è stata sottoposta a sequestro

Dallo scalo di Catania a quello di Parigi portandosi dietro un tirapugni. Questo è ciò che ha tentato di fare un passeggero in partenza per la Francia. Evidentemente pensava di farla franca, eludendo gli attenti controlli del personale dell’aeroporto di Fontanarossa. A sorprendere il poco avveduto passeggero, lo scorso 7 gennaio, il personale della Polizia di Frontiera in diretta collaborazione delle GPG appartenenti alla Sac Service. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Arma sottoposta a sequestro

Nella circostanza, il passeggero, al fine di intraprendere il viaggio aereo per Parigi ha consegnato il proprio bagaglio per essere stivato a bordo dell’aeromobile. I controlli effettuati sul bagaglio, hanno evidenziato al suo interno la presenza di un tirapugni che è stato consegnato al personale di Polizia. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici di Polizia per gli accertamenti di rito e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Il tirapugni, invece, è stato sottoposto a sequestro.