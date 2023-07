Aeroporto Catania, arriva Sigonella in aiuto: riunione in corso, il punto della situazione

Ore calde per il trasferimento di parte del traffico aereo dell'aeroporto Fontanarossa di Catania sulla base di Sigonella. Il punto della situazione.

Sono ore frenetiche alle pendici dell’Etna per riuscire a fronteggiare nel più breve tempo possibile i disagi causati dall’attività ridotta attività dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania a seguito dell’incendio scoppiato all’interno del Terminal A nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio.

Il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione di una conversazione con il ministro della Difesa italiana, Guido Crosetto, ha ottenuto il via libera dal Dicastero per l’impiego dello scalo militare di Sigonella.

Sigonella, riunione in mattinata con SAC

Così come raccolto dal Quotidiano di Sicilia, proprio in mattinata è in programma una riunione di coordinamento tra i vertici di SAC – la società di gestione dell’aeroporto di Catania – e il comando della base aerea di Sigonella per rendere ufficiale l’attività di supporto e provvedere all’organizzazione del traffico aereo che verrà dirottato a Sigonella.

I punti di discussione sono tanti ed è possibile che già nel pomeriggio odierno possano giungere maggiori informazioni per quanto concerne la fase operativa della gestione dell’emergenza. Si attendono, quindi, comunicazioni ufficiali dalle due parti. Le operazioni verranno coordinate dall’Aeronautica Militare Italiana e non coinvolgeranno, comunque, le forze statunitensi.

Il “gran rifiuto” di Palermo

La decisione di convogliare parte del traffico aereo di Fontanarossa su Sigonella arriva dopo la decisione da parte della Gesap dell’aeroporto di Palermo di non accettare più voli diretti provenienti dall’aerostazione.

Una presa di posizione stigmatizzata dallo stesso governatore Schifani, il quale ha ribadito nelle scorse ore la necessità di “porre in essere ogni sforzo necessario a superare la criticità del momento, in una logica di leale collaborazione istituzionale”.

Varchi: “Bene alleggerire la pressione”

Arrivano nel frattempo le prime reazioni della politica siciliana in merito alla possibilità dell’utilizzo di Sigonella a supporto dell’aeroporto di Catania. “Ringrazio il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per la sensibilità e la tempestività con cui ha messo a disposizione lo scalo militare di Sigonella per alleggerire la pressione che in questi giorni si è scatenata sull’aeroporto di Palermo che adesso può lavorare per tornare alla normalità”, ha commentato la vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi.

Minardo: “Sigonella soluzione di buon senso”

Parere favorevole anche da Nino Minardo, Presidente della IV Commissione Difesa della Camera. “Sono giorni difficili per quanti viaggiano verso la Sicilia orientale ed è una situazione che sto vivendo in prima persona. L’uso dello scalo militare di Sigonella per fronteggiare l’emergenza determinata dal rogo dell’aeroporto di Catania è una soluzione di buonsenso che potrà aiutare a evitare settimane intere di caos nel sistema aeroportuale siciliano”, si legge in un post pubblicato su Facebook.

“Non avevo dubbi sulla sensibilità del ministro Crosetto e dell’Aeronautica Militare ma è chiaro che non ci potremo lasciare alle spalle questa ennesima emergenza senza prendere finalmente consapevolezza che a Comiso c’è un aeroporto moderno e funzionale che andrebbe utilizzato a pieno e valorizzato in un sistema aeroportuale della Sicilia Orientale. Non si può continuare a trattare l’aeroporto di Comiso come una ruota di scorta”, ha concluso l’esponente leghista.