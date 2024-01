Aeroporto di Palermo, +20% passeggeri nella prima settimana dell’anno

Voli e passeggeri in crescita all'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" anche nei primi giorni dell'anno

Voli e passeggeri in crescita all’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo anche nei primi giorni dell’anno. Dopo un 2023 record, che ha visto il superamento della soglia di 8 milioni di viaggiatori – un milione in più rispetto all’anno precedente (+14%), con il traffico internazionale che ha raggiunto il 30% (2.400.000 sul totale dei viaggiatori) – la prima settimana del nuovo anno fa registrare nuovi incrementi: dall’1 al 7 gennaio, infatti, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati 961 voli (+24,6%) e 136.520 passeggeri (+20,5%), di cui 108.258 dal traffico nazionale (+18,4%) e 28.262 dal traffico internazionale (+28,9%). A dicembre 2023 i passeggeri in transito sono stati oltre mezzo milione (504.431), +12,15% rispetto allo stesso mese del 2022 (449.790) e +3,08% (489.381) sul 2019. I voli sono stati 3.727 contro 3.173 di dicembre 2022, con un incremento del 17,46%.

Importanti percentuali di crescita

I lunghi week end delle feste di fine anno sono stati caratterizzati da importanti percentuali di crescita. Dal 22 al 27 dicembre: 679 voli (+13,7%) e 96.535 passeggeri (+11,9%), di cui 69.123 dal traffico nazionale (+11,6%) e 17.184 dal traffico internazionale (+13%). Dal 29 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024: 800 voli (+16,4%) e 117.653 passeggeri (+13,2%), di cui 91.226 dal traffico nazionale (+11,2%) e 26.427 dal traffico internazionale (+20,9%).

Le destinazioni preferite

Il primato delle destinazioni internazionali nel 2023, da e per il ‘Falcone Borsellino’, spetta alla Francia con oltre 600mila passeggeri, seguita da Germania (450mila), Regno Unito (260mila), Spagna (240mila), Svizzera (170mila), Polonia (103mila), Belgio (99mila). Parigi è la prima meta in assoluto con il 50% del traffico francese, seguita da Marsiglia, Lione e Nantes. In Germania spiccano Monaco (90mila passeggeri), Colonia (80mila), Memmingen (57mila), Berlino, Norimberga, Francoforte. Barcellona è la più gettonata in Spagna (oltre 120mila passeggeri), seguita da Valencia (57mila) e Madrid (52mila).