Aeroporto di Palermo, aprile da record: +11,47% passeggeri sul 2022

La media di passeggeri per volo è di 147 contro 135 di aprile 2022

Numeri da record all’aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone Borsellino’. Ad aprile, secondo i dati definitivi, i passeggeri in transito sono stati 709.446, +11,47% rispetto allo stesso mese del 2022 (636.422) e +20,25% sul 2019. La media di passeggeri per volo è di 147 contro 135 di aprile 2022. Si registra un balzo in avanti anche per i voli: +2,25% (4.819 movimenti contro 4.713 di aprile 2022). Aprile è stato il mese con la migliore percentuale di traffico internazionale, che ha inciso per il 29% sul totale dei transiti.

In recupero anche l’andamento annuale (gennaio-aprile), che vede superare i 2 milioni di passeggeri (2.013.429), +14,74% sul 2022 (1.754.705). I movimenti, invece, registrano una flessione del 4,62%: 14.094 contro 14.777 del 2022. Infine, il trend positivo registrato negli ultimi mesi fa ben sperare sulle performance di maggio, che dalle prime proiezioni risultano di 735mila transiti, migliori del 2,5% di maggio 2022 e +12% su maggio 2019.