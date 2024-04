VIDEO | Tenta di imbarcarsi nella stiva di un aereo: il bizzarro episodio all’aeroporto di Sydney

Dopo aver attraversato l'aerea di controllo dell'immigrazione è uscito sulla pista per raggiungere l'aereo.

La polizia federale australiana ha arrestato un uomo che ha provato a imbarcarsi nella stiva di un aereo della Sri Lankan Airlines. Il tentativo dell’uomo si è verificato sulla pista dell’aeroporto di Sydney, in Australia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La dinamica all’aeroporto di Sydney

Secondo il Daily Telegraph, l’uomo ha attraversato l’area di controllo dell’immigrazione correndo. È quindi uscito sul piazzale dell’aeroporto di Sydney per raggiungere la pista inseguito dagli agenti. Alla fine della bizzarra corsa, l’uomo è stato fermato e trasferito in ospedale per accertamenti.