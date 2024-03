F1, alba rossa in Australia: vince Sainz davanti a Leclerc, è doppietta Ferrari

Straordinaria doppietta Ferrari in Australia, un eroico Carlos Sainz domina e vince davanti a Leclerc: out Max Verstappen

Chi ha puntato la propria sveglia alle 5 del mattino ha fatto bingo. Già, perchè sul circuito di Albert Park a Melbourne, in Australia, si è materializzata una meravigliosa “alba rossa”. Un eroico Carlos Sainz, reduce appena due settimane fa da un intervento per appendicite, domina e trionfa con la sua Ferrari davanti a Charles Leclerc, splendido secondo e autore anche del giro più veloce.

Una gara magistrale quella della Ferrari, apparsa velocissima come non accadeva da ormai due stagioni. Ad aiutare il Cavallino, dopo appena due giri dalla partenza, è stato anche il ritiro di Max Verstappen, tradito da un problema ai freni della sua Red Bull. Il sospetto, tuttavia, è che anche con il fuoriclasse olandese regolarmente in pista, per ritmo e inesistente degrado gomma, alla fine a vincere sarebbe stata a prescindere la monoposto targata Maranello.

Seguono le McLaren, male anche Perez: out le Mercedes

Terzo e quarto posto per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Solo quinto Sergio Perez con la seconda Red Bull, in grandissima difficoltà nel corso della trasferta in Oceania.

A punti anche le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Poi Tsunoda, Hulkenberg e Magnussen a completare i primi 10. Fuori dai giochi le due Mercedes, con Lewis Hamilton ritirato per via di un guasto alla power unit e Geroge Russell out proprio all’ultimo giro in seguito ad uno spaventoso incidente che lo ha visto ribaltarsi mentre inseguiva disperatamente lo spagnolo dell’Aston Martin,.

