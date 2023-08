Agatha, quando l’impresa incontra l’arte e la devozione

A Palazzo della Cultura a Catania una mostra sui valori universali incarnati dalla “Santuzza”

“Agatha afferma i propri valori consapevole dei rischi che corre”

CATANIA – Il Palazzo della Cultura a Catania, sta ospitando in questi giorni, proprio in occasione delle festività Agatine, “Agatha, Donna tra le donne”, la mostra personale di Patrizia André: il Quotidiano di Sicilia l’ha intervistata.

Come nasce l’idea di questa mostra, quale messaggio vuole veicolare?

“Ho iniziato a dipingere Agatha per me stessa per la devozione intesa come attrazione spirituale verso di lei e ciò che la sua vita ha significato. Nella vita oltre a dipingere sono un imprenditore e faccio parte del consiglio direttivo del comitato imprenditoria femminile Confindustria Catania. L’idea della mostra nasce dall’incontro tra il comitato per le festa di Sant’Agata ed il Comitato imprenditoria femminile Confindustria Catania quest’ultimo con la volontà di portare avanti il messaggio di una città con grandi potenzialità in cui credere e continuare ad investire e che lega alla sua Santa tale volontà”.

Agata: quali ideali incarna? Può essere un esempio per tutte le donne in una società che finalmente è più sensibile alle tematiche legate alla parità di genere?

“Agatha rappresenta degli ideali universali di forza e coraggio di una Donna che non solo non rinnega se stessa ma anzi afferma i propri valori e le proprie idee consapevole delle conseguenze e dei rischi che ciò comporta. Essere Donna e fare impresa non rappresenta poi questo? Questi elementi nelle mie opere li ho rappresentati attraverso una bocca piccola che non rinnega se stessa e gli occhi volutamente grandi ed aperti illuminati dalle fede e dalle proprie idee”.

