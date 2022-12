Aggrediscono a calci e pugni coetaneo e si vantano sui social, due denunciati

La vittima ha riferito che la vicenda aveva avuto origine da futili motivi legati ad uno scherzo tra studenti all'uscita di scuola.

Hanno aggredito a calci e pugni un coetaneo al terminal del bus, vantandosi poi del fatto sui social. E’ accaduto a Lodi, protagonisti due minorenni che sono stati denunciati. Le indagini della polizia sono scattate dopo la denuncia di uno studente di 17 anni che si è recato in questura riferendo di essere stato aggredito fisicamente da due ragazzi al terminal bus di Lodi.

La vittima ha riferito che la vicenda aveva avuto origine da futili motivi legati ad uno scherzo tra studenti all’uscita di scuola. E che era stato prima colpito al volto da uno dei due e poi da una violenta gomitata e da una ginocchiata sferrata dal secondo. Attraverso la descrizione fornita dal malcapitato, gli investigatori della squadra mobile hanno avviato gli accertamenti individuando subito un soggetto già conosciuto per fatti analoghi commessi sin da quando non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno d’età.

Il secondo autore dell’aggressione, rimasto in un primo momento ignoto, è stato successivamente identificato con un lungo lavoro di analisi. L’attività ha permesso di accertare inoltre che gli autori della violenta aggressione, avevano commentato il fatto sui social, vantandosene. Al termine delle indagini, quindi, i due sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria minorile di Milano per il reato di lesioni personali in concorso.